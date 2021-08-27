غوارديولا عن انتقال كريستيانو إلى السيتي “كل شيء ممكن”

تحدث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وامكانية انضمامه لفريقه.

وصرح غوارديولا، اليوم الجمعة، في هذا الخصوص خلال ندوة صحفية: “كريستيانو رونالدو، لاعب جوفنتوس، ولا يمكنني قول شيء آخر”.

وأضاف مدرب السيتي: “كل ما يمكنني قوله، في هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة المتبقية من فترة الانتقالات، يمكن أن يحدث أي شيء”.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام العالمية، رشحت وبقوة، انتقال كريستيانو رونالدو هذا الصيفلنادي مانشستر سيتي.