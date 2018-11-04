غوارديولا غاضب رغم الفوز بسداسية ويُريح محرز

عبر المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” عن عدم رضاه بالأداء المُقدم اليوم الأحد ضد ساوثهامبتون رغم الفوز بسداسية كاملة.

وقال “غوارديولا” مباشرة بعد نهاية اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة ال12 من الدوري الإنجليزي الممتاز:”كان بإستطاعتنا في بعض الأحيان التنويع والتحسين في اللعب.. علينا التنويع في اللعب من أجل تحقيق الإستقرار”.

وأضاف “بيب” بعد اللقاء الذي غاب عنه النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”:”في دوري الأبطال إذا وجدنا أنفسنا في وضعية صعبة فذلك يعني الخروج من المنافسة لأن المستوى عالي جدا”.

وتخدم تصريحات المدرب الإسباني محرز وقد تُعيده للتشكيلة الأساسية بمناسبة إستضافة “شاختار دونيتسك” الأوكراني سهرة الأربعاء في “التشامبيانزليغ.