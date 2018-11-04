عاجل

غوارديولا غاضب رغم الفوز بسداسية ويُريح محرز

الرياضة
  • -
  • 0
غوارديولا غاضب رغم الفوز بسداسية ويُريح محرز صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

عبر المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” عن عدم رضاه بالأداء المُقدم اليوم الأحد ضد ساوثهامبتون رغم الفوز بسداسية كاملة.

وقال “غوارديولا” مباشرة بعد نهاية اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة ال12 من الدوري الإنجليزي الممتاز:”كان بإستطاعتنا في بعض الأحيان التنويع والتحسين في اللعب.. علينا التنويع في اللعب من أجل تحقيق الإستقرار”.

وأضاف “بيب” بعد اللقاء الذي غاب عنه النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”:”في دوري الأبطال إذا وجدنا أنفسنا في وضعية صعبة فذلك يعني الخروج من المنافسة لأن المستوى عالي جدا”.

وتخدم تصريحات المدرب الإسباني محرز وقد تُعيده للتشكيلة الأساسية بمناسبة إستضافة “شاختار دونيتسك” الأوكراني سهرة الأربعاء في “التشامبيانزليغ.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com