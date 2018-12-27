غوارديولا قد يُحقق حلم “محرز” باللعب مع “ميسي” !!

عبر النجم الدولي الأرجنتيني لفريق “برشلونة” الإسباني “ليونيل ميسي” عن رغبته في اللعب مُجددا تحت قيادة المدرب الكاتلوني “بيب غوارديولا”.

وقال صاحب الكرة الذهبية 5 مرات في حوار مطول أجراه مع صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه يحلم بالعودة للتدرب تحت إمرة “بيب”.

وقال “ليو”:”أريد العودة مجددا للتدرب مع غوارديولا، هو واحد من أفضل المدربين في العالم، لذلك هذا ما أريده، لكنني سأخبرك أن الأمر معقد قليلا”.

وللتذكير فإن إدارة السيتيزن ترغب منذ مدة في التعاقد مع النجم ليونيل ميسي بطلبا من “بيب” لكن “البرغوث” لا يرغب في ترك الفريق الكاتلوني.

كما أن النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” عبر في الكثير من المرات عن إعجابه بميسي مُعتبرا إياه لاعبه المفضل.