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غوارديولا: “كان بإمكان محرز تسجيل 3 أو 4 أهداف أمام ليستر” !

الرياضة
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غوارديولا: “كان بإمكان محرز تسجيل 3 أو 4 أهداف أمام ليستر” !
بقلم أمير بهلول

أكد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” أنه كان بإمكان “رياض محرز” أن يسجل 3 أو 4 أهداف أمام فريقه السابق.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “لقد قلت له أنه كان بإمكانه تسجيل 3 أو 4 أهداف في المباراة”.

وأضاف: “في التدريبات يسجل العديد من الأهداف وأمام ليستر سجل وهذا جيد، لكن ما أعجبني كان تلك الشراسة التي كان يتمتع بها فوق أرضية الميدان”.

وتابع: “الجهة اليمنى سيطر عليها كليا خاصة أمام “شيلوال” أين أبهر الجميع بإمكانياته، وبهذه الطريقة أريده أن يلعب”.

وختم كلامه: “عندما يشارك دائما ما يسجل أهدافا ويمنح تمريرات حاسمة، وهذا ما يمنحنا شعورا جيدا”.


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