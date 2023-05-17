غوارديولا: “لا تقلقوا لن أتفلسف في مواجهة الريال”

طمأن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي. بيب غوارديولا. جماهير الفريق. بخصوص الطريقة التي سيعتمدها اليوم الأربعاء. في مواجهة ريال مدريد.

وصرح غوارديولا، خلال ندوته الصحفية الخاصة بهذه المباراة: “لن أقوم بشيئ مميز، لن أتفلسف في التفكير لا تقلقوا”.

كما أضاف: “لن نقوم بأي تغيير عما سبق، بل أسلوبنا سيكون أكثر مرونة، لمحاولة الظهور أفضل علما أن منافسنا يملك أضيا أسلحته”.

وأردف: “وصلنا إلى هذه المرحلة مرات عدة، لذا لسنا أغبياء، وندرك مدى أهمية هذه المباراة، هي أهم مباراة لا يمكن انكار ذلك”.

وتابع بيب غوارديولا: “قلت للاعبين عيشوا هذه المباراة على أنها فرصة كبيرة، استمتعوا باللحظة، نحن محظوظون لكوننا هنا، الآن الأمر بيدنا ويعتمد علينا”.