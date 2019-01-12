عاجل

“غوارديولا” لن يُفضل “سترلينغ” على “محرز” مُجددا!

الرياضة
  • -
  • 0
“غوارديولا” لن يُفضل “سترلينغ” على “محرز” مُجددا!
بقلم إسماعيل عشاش

هكذا عنونت أحد المواقع الإنجليزية، بعد الآداء المميز الذي قدمه الدولي الجزائري، رياض محرز في آخر مُباريات ناديه “مانشستر سيتي”.

وإعتبر “فوتبول فان كاست” بأن الجناح الطائر، أظهر خلال لقاء كأس الرابطة، بأنه يستحق فُرصا أكبر من زميله “رحيم سترلينغ”.

وأشارت بأن اليساري، يُظهر في كل مرة “حسبها”، بأن “بيب غوارديولا” يجب أن يمنحه الأولوية على حساب نجم “الأسود الثلاثة”.

ويستهدف إبن “سارسال” المُحافظة على مكانته الأساسية مع “السكاي بلوز”، في جولة هذا الأسبوع من “البريمير ليغ”، عند إستقبال “وليفرهامتون”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com