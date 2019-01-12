“غوارديولا” لن يُفضل “سترلينغ” على “محرز” مُجددا!

هكذا عنونت أحد المواقع الإنجليزية، بعد الآداء المميز الذي قدمه الدولي الجزائري، رياض محرز في آخر مُباريات ناديه “مانشستر سيتي”.

وإعتبر “فوتبول فان كاست” بأن الجناح الطائر، أظهر خلال لقاء كأس الرابطة، بأنه يستحق فُرصا أكبر من زميله “رحيم سترلينغ”.

وأشارت بأن اليساري، يُظهر في كل مرة “حسبها”، بأن “بيب غوارديولا” يجب أن يمنحه الأولوية على حساب نجم “الأسود الثلاثة”.

ويستهدف إبن “سارسال” المُحافظة على مكانته الأساسية مع “السكاي بلوز”، في جولة هذا الأسبوع من “البريمير ليغ”، عند إستقبال “وليفرهامتون”.