“غوارديولا”: “لهذا السبب محرز يشارك في المباريات الكبيرة”

كشف “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” عن السبب الذي جعله يقحم “محرز” كأساسي في المباريات الكبيرة هذا الموسم.

وقال “بيب غوارديولا” في تصريح صحفي: “اخترت مشاركة محرز نظرا للإمكانيات التي يتمتع بها ولأمور أخرى”.

وأضاف: “لدينا فريق كبير ولاعبون مميزون، اذا اخترت لاعب على حساب آخر فهذا أمر عادي وكان يمكنني اختيار غوندوغان”.

وبات النجم الجزائري الخيار الأول لـ “بيب غوارديولا” في مركز الجناح الأيمن نظرا للأدوار التي يقوم بها “محرز”.

فلقد أكد الفيلسوف الإسباني في وقت سابق أنه لا ينتظر من “رياض” تسجيل الأهداف بل يريد منه تطبيق تعليماته فوق أرضية الميدان.