غوارديولا :”لهذه الأسباب تخليت عن محرز رغم أنه الأفضل”

عمل مُدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، مرة أخرى على تبرير عدم إعتماده على الدولي الجزائري، رياض محرز، خلال مواجهة توتنهام الأخيرة.

وصرّح الرجل الأول في “الستزينس” قائلا اليوم الجمعة :”محرز كان اللاعب الأفضل خلال أول مُباريات الموسم، ليس في فريقنا فحسب”.

ليردف :”لقد كان الأفضل خلال الجولة الأولى من البريمير ليغ دون مُنازع، ولكني فضلت عليه بيرناردو سيلفا، في المُباراة المُوالية”.

وأضاف :”قمت بهذا الخيار لأني وجدت بأن الإعتماد على بيرناردو، كان هو الأنسب لنوعية اللقاء الذي جمعنا بالسبيرز، السبت الماضي”.

وتُشير كل المُعطيات بان إبن “سارسال” مُرشح لمُلازمة مقاعد البدلاء لثاني مرة على التوالي، بعد غد الأحد خلال التنقل لـ”بورنموث”.