غوارديولا: “ما يحدث من حروب بسبب اعتقادنا أننا أفضل من غيرنا”

أكد الاسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الحروب التي يعيشها العالم حاليا، يعود سببها إلى اعتقادنا بأننها أفضل من الآخرين.

وعلى هامش الندوة الصحفية التي نشطها، تحسبا لمواجهة فريقه اليوم أمام وولفرهامبتون، سئل غوارديولا. حول رأيه بخصوص اختيار الألماني توماس توخيل، لقيادة منتخب إنجلترا.

ورد مدرب “السيتي”: “لقد تم اختيار توخيل، لذا تهانينا، إنها وظيفة رائعة. وبعد 9 سنوات هنا، لا يسعني إلا أن أتمنى الأفضل لإنجلترا، أنا مدرب السيتي، وقد تم تعيين توخيل بالفعل، والباقي لا يهم”.

وواصل غوارديولا: “هناك شيء واحد لا يستطيع أحد أن يفعل أي شيء حياله. وهو اختيار المكان الذي يولد فيه، لم أقرر أن أكون كتالونيا. ولم يقرر أحد أن يكون إنجليزيا”.

مضيفا: “أنا أفهم أن الناس يفضلون مدربا إنجليزيا، ولكن إذا كان أداء المنتخب الوطني سيئا مع مدرب إنجليزي فسوف يتعرض لانتقادات شديدة” .

قبل أن يستدرك: “في الوقت الراهن هناك أشخاص يعتقدون أنهم أفضل بالنظر للمكان الذي ولدوا فيه، والعالم كبير للغاية. ويجب أن تكون منفتح الذهن”.

وواصل: “ما يحدث في روسيا، وأوكرانيا، وغزة، وكل هذه الأماكن في إفريقيا، أمر فظيع. كل ما يحدث هو أننا نعتقد أننا أفضل من الآخرين، لكننا لسنا كذلك”.