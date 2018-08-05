غوارديولا: “متحمس جدا لرؤية محرز في أول مباراة رسمية”

عبر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي منشستر سيتي، عن تحمسه لرؤية مستقدمه الجديد، رياض محرز، في أول مباراة رسمية له رفقة السيتي.

وقال بيب غوارديولا، في تصريح لقناة “بين سبورت”: “هذه مباراتنا الرسمية الأولى في الموسم الجديد، ونحن جد متحمسون لرؤية محرز”.

وأضاف: “مثل هذه المباريات أمام منافس قوي، تسمح لنا بالوقوف على جاهزية لاعبينا الجدد، بعد تحضيراتهم الصيفية رفقة الفريق”.

يذكر أن بيب غوارديولا، وضع رياض محرز، العائد من إصابة، في قائمته الأساسية، التي ستواجه اليوم الأحد، نادي تشيلسي، لحساب السوبر الإنجليزي.