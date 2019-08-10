غوارديولا :”محرز خضع لعملية جراحية”

خضع الدولي الجزائري رياض محرز لعملية جراحية من أجل التخلص من مُشكل كان يعاني منه على مُستوى الأنف مؤخرا.

وصرّح “بيب غوارديولا” في هذا الشأن قائلا :”محرز خضع لتدخل جراحي بسيط على مُستوى الأنف، لكي يتنفس بشكل أفضل مُستقبلا”.

وأشار “الفيلسوف” بأن هذه العملية الجراحية البسيطة، هي التي كانت سببا في تناوله لـ”الدواء” الذي صنع الحدث طيلة الأسبوع المُنصرم.

وأوضح في نفس السياق بأن الجناح الطائر تعافى بشكل نهائي، وهو مُستعد للعب في إفتتاح مُباريات “البريمير ليغ”، اليوم السبت.

وتُشير كل المُعطيات بأن اليساري الساحر، سيبدأ مُباراة “واست هام” بصفة أساسية، مُستغلا غياب “لوروا ساني” الذي تعرض لإصابة خطيرة.