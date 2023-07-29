غوارديولا :”محرز سبب رئيسي في نجاح السيتي خلال 5 سنوات”

شكر مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا الدولي الجزائري رياض محرز على ما قدمه طيلة الفترة التي حمل فيها قميص السيتيزنس.

كما أكد بيب غوارديولا أنه لن يبحث عن بديل رياض محرز في الندوة التي نشرتها صحيفة “قارديان” اليوم السبت “لن نبحث عن بديل لرياض من حيث المهارة، لأنه كل شيء مختلف، سنرى مع اللاعبين المعارين، و أشياء أخرى ستحدث هنا”.

وأضاف غوارديولا “رياض محرز حصل على عرض خيالي بعمر 32 عام، العرض لا يمكن رفضه طبعا”.

كما أردف المدرب الفيلسوف “أتمنى له التوفيق له و لعائلته في التجربة الجديدة، بصراحة كنت أملك معه علاقة جيّدة، لاعب يستمتع جيدا بكرة القدم”.

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