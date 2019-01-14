“غوارديولا”: “محرز سيبقى اللاعب الأغلى في الفريق” !

أكد المدرب الإسباني “بيب غوارديولا”، أن “رياض محرز” سيبقى اللاعب الأغلى في صفوف “مانشستر سيتي” وأنه لن يدفع 100 مليون أورو لضم لاعب آخر.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “قبل شهر من الآن، بدأت أقرأ أن مانشستر سيتي مستعد لدفع 100 مليون أورو لضم لاعب وسط، لن نقوم بهذا”.

وتابع: “اللاعب الأغلى في صفوف الفريق هو رياض محرز، وقيمة الصفقة قدرت بـ 65 مليون أورو وهو مبلغ ليس مرتفع مقارنة بما تدفعه الأندية الكبيرة”.

يذكر أن قيمة انتقال “محرز” من “ليستر سيتي” إلى “مانشستر سيتي” هي الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.