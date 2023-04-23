غوارديولا: “محرز لاعب استثنائي وقدم الكثير في السنوات الأخيرة”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى الاسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على نجمه الدولي الجزائري رياض محرز، نظير تألقه أمام شفيلد.
وصرح غوارديولا، خلال ندوته الصحفية، عقب فوزهم بثلاثية نظيفة أمام شفيلد: “رياض يحب المباريات الكبيرة، وتسجيل الأهداف فيها”.
كما أضاف مدرب السيتي: “أنا جد سعيد برياض، كونه يحب لعب كرة القدم، وبرودة الأعضاب التي أبداها في ضربة الجزاء جد مهمة”.
وتابع بيب غوارديولا: “محرز قدم الكثير في السنوات الأخيرة، وأتمنى أن يقدم المزيد مستقبلا”.
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