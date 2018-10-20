غوارديولا: ” محرز لعب بشخصية قوية..وهو صفقة مربحة بالنسبة للسيتي”

أشاد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا باللاعب الجزائري رياض محرز بعد الهدف الرائع الذي سجله في مرمى بيرنلي.

وسجل اللاعب الجزائري رياض محرز هدفا رائعا في مرمى بيرنلي في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشط غوارديولا ندوة صحفية مباشرة بعد نهاية المباراة التي فاز بها فريقه بخماسية كاملة قائلا:

“لعب محرز بشخصية قوية، سجل هدفا رائعا، والتمريرة الحاسمة التي قدمها، كم كان جريئا، لقد ظهر بشكل جيد للغاية، إنه لاعب يحب اللعب بالكرة، وهو يذهب إلى الخط ويمكنه التسجيل بالقدم اليمنى أو اليسرى، توقيع جيد بالنسبة لنا.”