غوارديولا: “محرز نقطة قوة ليستر سيتي”

أكد مدرب مانشستر سيتي “بيب غوارديولا” أن رياض محرز هو نقطة قوة نادي “ليستر سيتي” وذلك بعد مباراة أمس في ملعب “الكينغ باور”.

وقال بيب غوارديولا: “دائما ما تكون الأمور معقدة بعد المباريات الدولية، لكن لحسن الحظ أنه تمكنا من تحقيق الفوز”.

وأضاف: “دائما ضد ليستر تكون الأمور معقدة خاصة من حيث الركنيات و الهجومات المعاكسة، و تحركاتهم خاصة رياض محرز”

وأكد مدرب مانشستر سيتي أيضا، أن إبقاء محرز بعيدا عن منطقة الخطر كان أحد مفاتيح الفوز ضد ليستر.

وليست المرة الأولى التي يشيد فيها مدرب برشلونة سابقا باللاعب الجزائري رياض محرز.