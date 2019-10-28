“غوارديولا”: “محرز يجعل الأمور صعبة” !

الرياضة
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“غوارديولا”: “محرز يجعل الأمور صعبة” !
بقلم أمير بهلول

كشف “بيب غوارديولا” أن أداء “رياض محرز” في الفترة الأخيرة يجعل الأمور صعبة عليه في اختيار التشكيلة الأساسية.

وقال “غوارديولا” في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق: “لا أستطيع الاختيار بين خيسوس وأغويرو ونفس الشيء بالنسبة لمحرز ووالكر”.

وأضاف: “يعلمون جيدا ماذا عليهم القيام به في التدريبات والمباريات، ويجعلون الأمور صعبة في اختيار التشكيلة الأساسية”.

وتابع: “لا أتحدث عن هؤلاء فقط بل هي رسالة للجميع كل ما عليهم فعله هو التألق في التدريبات والمباريات”.

في حين ختم كلامه: “لو لعبنا بنفس أداء الشوط الأول أمام أستون فيلا لقمت بتغيير كل الفريق”.


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