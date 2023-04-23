غوارديولا: “محرز يغضب مني دائما لهذا السبب ويحب الانتقام”

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر ستي الإنجليزي، جزء من شخصية نجمه الدولي الجزائري رياض محرز، وطبيعة علاقتهما.

وقال غوارديولا. في ندوته الصحفية عقب فوزهم أمام شفيلد: “محرز لاعب منتقم، يشعر دائما بالغضب اتجاهي عندما لا يلعب باستمرار. ويبرز لي ذلك عندما لا يكون سعيدا”.

كما أضاف مدرب السيتي: “رياض لاعب استثنائي، سواء لعب أو لم يلعب، فهو يبقى دائما لاعب استثنائي”.

يذكر أن رياض محرز، قاد ناديه السيتي، للدور النهائي من كأس الاتحاد، بعد تسجيله ثلاثية في شباك نادي شفيلد، ضمن الدور النصف النهائي.