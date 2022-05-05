غوارديولا محل انتقادات لاذعة بسبب محرز!

تعرض، أمس الأربعاء، مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لانتقادات لاذعة عقب الإقصاء من نصف نهائي رابطة الأبطال ضد ريال مدريد.

وحمّلت جماهير المان سيتي، مدرب الفريق غوارديولا، مسؤولية الفشل في التأهل لنهائي رابطة الأبطال، بسبب تغييراته التي جعلت الريال يعود في المباراة.

بعد إقحامه كل من غاوندوغان وفرناندينهو مكان أبرز لاعبي الفريق، محرز و ديبروين.

ما ساهم في عودة ريال مدريد في اللقاء، وقلب الطاولة على السيتي والفوز 3.1 والتأهل لنهائي “التشامبينزليغ” لمواجهة ليفربول.

للإشارة،قدم نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، أداء قوياً خلال مواجهة فريقه السيتي ضد الريال. وتمكن من توقيع هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

وبهذا الإخفاق اصبح غوارديولا، أكثر مدرب يخرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 6 مرات بالتساوي مع مورينيو.

ولم يتوج برابطة الأبطال سوى مع برشلونة رغم تدريبه لأكبر الأندية الأوروبية.