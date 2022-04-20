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الرياضة

غوارديولا محل انتقاد في مانشستر بسبب محرز !

بقلم عبد النور حواز
غوارديولا محل انتقاد في مانشستر بسبب محرز !
محرز
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تعرض المُدرب الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، لانتقادات لاذعة من أنصار السيتيزنس.

سبب الانتقادات يعود لخيارات “بيب” في لقاء السيتي أمام ليفربول يوم السبت في نصف نهائي منافسة كأس الاتحاد الانجليزي.

حيث أبعد “رياض محرز” عن التشكيلة الأساسية في مواجهة الريدز.

قبل أن يُوضح ذلك خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة برايتون سهرة اليوم الأربعاء.

كما قال التقني الكاتلوني أن سبب ابعاده لبعض الأسماء يعود لأسباب عديدة يعلمها هو فقط.

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