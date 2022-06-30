غوارديولا: “من الصعب ايجاد لاعب آخر مثل محرز”

أبرزت إدارة مانشستر ستي، قيمة الدولي الجزائري رياض محرز، بالعودة للتصريحات التي أدلى بها مدربه بيب غوارديولا، بخصوصه الموسم الماضي.

ونشرت إدارة السيتي، أبرز تصريحات غوارديولا، بخصوص محرز، أين قال: “أنا من المعجبين بطريقة تعامل محرز مع الضغط”.

كما أضاف: “لقد سجل الكثير من الأهداف، وقدم الكثير من التمريرات الحاسمة، يحسن قراءة المباراة، ويعرف متى يهاجم ومتى يمرر الكرة”.

وتابع بيب غوارديولا: “محرز يحب اللعب في المستوى العالي، ومن الصعب أن تجد لاعبين مثله، العديد من الأندية ترغب في الحصول عليه”.