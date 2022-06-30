إعــــلانات
الرياضة

غوارديولا: “من الصعب ايجاد لاعب آخر مثل محرز”

بقلم كريم تيغرمت
غوارديولا: “من الصعب ايجاد لاعب آخر مثل محرز”
  • 508
  • 0

أبرزت إدارة مانشستر ستي، قيمة الدولي الجزائري رياض محرز، بالعودة للتصريحات التي أدلى بها مدربه بيب غوارديولا، بخصوصه الموسم الماضي.

ونشرت إدارة السيتي، أبرز تصريحات غوارديولا، بخصوص محرز، أين قال: “أنا من المعجبين بطريقة تعامل محرز مع الضغط”.

كما أضاف: “لقد سجل الكثير من الأهداف، وقدم الكثير من التمريرات الحاسمة، يحسن قراءة  المباراة، ويعرف متى يهاجم ومتى يمرر الكرة”.

وتابع بيب غوارديولا: “محرز يحب اللعب في المستوى العالي، ومن الصعب أن تجد لاعبين مثله، العديد من الأندية ترغب في الحصول عليه”.

رابط دائم : https://nhar.tv/mYC3K
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر