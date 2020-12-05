غوارديولا :”هذا ما أحتاجه من محرز”

الرياضة
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غوارديولا :”هذا ما أحتاجه من محرز”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأنه يُعلق آمالا كبيرة على الدولي الجزائري، رياض محرز، قُبيل مواجهة فولهام، عصر اليوم السبت.

وصرّح التقني الإسباني قائلا بشأن الجناح الطائر قائلا :”ما أريده من محرز واضح، أريده أن يُسجل أكبر قدر من الأهداف”.

وواصل :”في المُباراة الماضية أمام بارنلي، وقع على ثلاثية كاملة، وهو ما سيفتح له الباب من أجل المُشاركة أمام فولهام”.

وأردف :”أنا أبحث عن الفعالية أمام المرمى، والمُستوى الجيد، المؤهلات لا نقاش فيها، جميع لاعبينا لديهم مؤهلات”.

وختم :”بالنسبة لرياض وللبقية، الفارق يُصنع من خلال ما يُقدم فوق أرضية الميدان”.


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