غوارديولا :”هذه هي مُشكلة محرز الوحيدة”

أشاد “بيب غوارديولا” مُدرب “مانشستر سيتي” مُطولا بالدولي الجزائري رياض محرز، بعد المُستوى المميز الذي قدمه في إفتتاح البريمير ليغ.

وصرّح قائلا لشبكة “سكاي سبورتس” :”مُشكلة رياض الوحيدة خلال الموسم الماضي، هي أن المدرب لم يكن قادرا على الإعتماد عليه”.

وواصل :”والسبب في ذلك هو أنني كنت أمتلك واحدا من أفضل اللاعبين ينشط في نفس منصبه مُتمثلا في بيرناردو سيلفا”.

وأعرب الفيلسوف بأن يُواصل قائد المنتخب الوطني، بنفس الريتم في قادم خرجات “الستيزنس”، لأنه يمتلك المؤهلات لتحقيق موسم كبير جدا.

وتمكن الجناح من لفت الأنظار السبت الماضي أمام “واست هام”، بمُساهمته في جميع الأهداف الخمسة التي سجلها زملاؤه.