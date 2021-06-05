غوارديولا وروبن دياز الأفضل في البريمرليغ

حقق مدرب مانسشتر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا ولاعبه روبن دياز، لقبين جديدين على المستوى الشخصي في الدور الإنجليزي الممتاز.
وتم اختيار بيب غوارديولا، كأحس مدرب عن موسم 2020-2021، في الدوري الإنجليزي المتاز، نظير ما حققه رفقة السيتي.
وفي المقابل، توج صخرة دفاع مانشستر سيتي، روبن دياز، بلقب أفضل لاعب في البريمر ليغ عن الموسم المنقضي.
يذكر أن بيب غوارديولا، قاد ناديه مانشستر سيتي، هذا الموسم للتتويج بلقب البطولة، قبل أن يضيع نهائي رابطة الأبطال أمام تشيلسي.
🥇 Records broken and another #PL title claimed 🏆
Congratulations to Pep Guardiola, your 2020/21 @BarclaysFooty Manager of the Season#PLAwards pic.twitter.com/XWplFWvvZi
— Premier League (@premierleague) June 5, 2021
Announcing himself to the #PL in 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 😎
👏 Introducing your 2020/21 @EASPORTSFIFA Player of the Season: @rubendias 👏#PLAwards pic.twitter.com/FCvr2Jg1w1
— Premier League (@premierleague) June 5, 2021
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