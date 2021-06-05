غوارديولا وروبن دياز الأفضل في البريمرليغ

الرياضة
  • -
  • 0
غوارديولا وروبن دياز الأفضل في البريمرليغ
بقلم النهار أونلاين

حقق مدرب مانسشتر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا ولاعبه روبن دياز، لقبين جديدين على المستوى الشخصي في الدور الإنجليزي الممتاز.

وتم اختيار بيب غوارديولا، كأحس مدرب عن موسم 2020-2021، في الدوري الإنجليزي المتاز، نظير ما حققه رفقة السيتي.

وفي المقابل، توج صخرة دفاع مانشستر سيتي، روبن دياز، بلقب أفضل لاعب في البريمر ليغ عن الموسم المنقضي.

يذكر أن بيب غوارديولا، قاد ناديه مانشستر سيتي، هذا الموسم للتتويج بلقب البطولة، قبل أن يضيع نهائي رابطة الأبطال أمام تشيلسي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1005187

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com