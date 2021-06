غوارديولا وروبن دياز الأفضل في البريمرليغ

وتم اختيار بيب غوارديولا، كأحس مدرب عن موسم 2020-2021، في الدوري الإنجليزي المتاز، نظير ما حققه رفقة السيتي.

وفي المقابل، توج صخرة دفاع مانشستر سيتي، روبن دياز، بلقب أفضل لاعب في البريمر ليغ عن الموسم المنقضي.

يذكر أن بيب غوارديولا، قاد ناديه مانشستر سيتي، هذا الموسم للتتويج بلقب البطولة، قبل أن يضيع نهائي رابطة الأبطال أمام تشيلسي.

Congratulations to Pep Guardiola, your 2020/21 @BarclaysFooty Manager of the Season #PLAwards pic.twitter.com/XWplFWvvZi

🥇 Records broken and another #PL title claimed 🏆

Announcing himself to the #PL in 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 😎

👏 Introducing your 2020/21 @EASPORTSFIFA Player of the Season: @rubendias 👏#PLAwards pic.twitter.com/FCvr2Jg1w1

— Premier League (@premierleague) June 5, 2021