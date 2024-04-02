غوارديولا يبدي حسرته في التخلي عن خدمات محرز

تطرقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى ندم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد سماحه بمغادرة الدولي الجزائري رياض محرز .

كما قالت الصحيفة الواسعة الانتشار في بريطانيا،أن النتائج السلبية الأخيرة لـ “السيتيزنس” أجبرت المدرب غوارديولا على التفكير في المتسبب وراء رحيل الثنائي محرز و الألماني غاندوغان الذي كان قطعة أساسية.

وعجز مانشستر سيتي عن الفوز في قمتي الدوري الإنجليزي أمام كل من ليفربول وأرسنال ليضيع الصدارة.

وكان مهاجم المنتخب الوطني، رياض محرز قد غادر السيتي الصيف الماضي و لم يبدي ندمه بتاتا في المغادرة صوب نادي الأهلي السعودي.