غوارديولا يبدي رغبته في تدريب المنتخبات ويضع شروطه

كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا تطلعاته لخوض تجرته جديدة على صعيده الشخصي في تدريب إحدى المنتخبات.

وقال بيب غوارديولا في تصريحه الذي نقله موقع “أر أم سي” أمس “أرغب في الحصول على تجربة العمل كمدرب في كأس العالم، أود أن أعيش أجواء كأس العالم أو بطولة أوروبا ولما لا بطولة كوبا أمريكا”.

كما أضاف المدرب الملقب بالفيلسوف “لا أعرف متى سيكون ذلك، بعد خمس أو عشرة أو خمسة عشر سنة أو الأن لا أعرف”.

وختم المدرب الإسباني “لا أعرف من الذي يريدني للعمل مع منتخب وطني عليهم أن يفعلوا تماما مثل النادي وأنهم يرغبون بي بشدة”.

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