“غوارديولا” يبعث رسالة لمحرز!!

قام “بيب غوارديولا” مُدرب نادي “مانشستر سيتي” ببعث رسالة طمأنة للدولي الجزائري، رياض محرز، مؤكدا له بأنه يبقى أولويته للميركاتو.

وأشارت جريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز”، بأن الطاقمين الفني والإداري لبطل “البريمير ليغ” يعملان المُستحيل لضمان خدمات أفضل لاعب إفريقي لـ2016.

وجاءت خُطوة “السكاي بلوز” لترفع معنويات نجم “ليستر سيتي”، والمُتخوف من فشل صفقته وتكرار السيناريو الصادم الذي عاشه الشتاء الماضي.

يُذكر بأن “الفوكسيس” يُعطلون حاليا، إنتقال صاحب القدم اليُسرى السحرية، لقلعة “الإتحاد ستاديوم” بسبب مطالبهم والتي صُنفت في خانة “التعجيزية”.