غوارديولا يتجاهل محرز لثاني مباراة على التوالي

الرياضة
  • -
  • 0
غوارديولا يتجاهل محرز لثاني مباراة على التوالي
بقلم كريم.تيغرمت

غاب الدولي الجزائري رياض محرز، عن التشكيلة الأساسية لنايه مانشستر سيتي، والمعنية بمباراة اليوم أمام مانشستر يوناتيد.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على “تويتر”، القائمة الأساسية التي اختارها غوارديولا لبداية هذه المواجهة، والتي غاب عنها رياض محرز.

وتعد هذه ثاني مباراة يغيب فيها محرز، عن التشكيلة الأساسية لناديه، بعد تلك التي جمعتهم بنادي شفيلد، لحساب كأس الرابطة الإنجليزية.

يذكر أن مانشستر سيتي، يحل ضيفا اليوم الأحد، على نادي مانشستر يونايتد، لحساب الجولة الـ29، من البريمير ليغ الإنجليزية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=786439

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com