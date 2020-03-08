غوارديولا يتجاهل محرز لثاني مباراة على التوالي

غاب الدولي الجزائري رياض محرز، عن التشكيلة الأساسية لنايه مانشستر سيتي، والمعنية بمباراة اليوم أمام مانشستر يوناتيد.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على “تويتر”، القائمة الأساسية التي اختارها غوارديولا لبداية هذه المواجهة، والتي غاب عنها رياض محرز.

وتعد هذه ثاني مباراة يغيب فيها محرز، عن التشكيلة الأساسية لناديه، بعد تلك التي جمعتهم بنادي شفيلد، لحساب كأس الرابطة الإنجليزية.

يذكر أن مانشستر سيتي، يحل ضيفا اليوم الأحد، على نادي مانشستر يونايتد، لحساب الجولة الـ29، من البريمير ليغ الإنجليزية.