غوارديولا يتجاهل محرز ويمدح ساني وستيرلينغ

بثلاثية لهدف وحيد أمسية اليوم السبت في الجولة ال14 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب الإتحاد.

وقال “بيب” في الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء:”لم نكن جيدين مع بداية المرحلة الثانية لكن رحيم ستيرلينغ غير المباراة بلقطة واحدة.. ساني كان مُذهلا أيضا اليوم ضد بورنموث”.

ويُعتبر ثناء “بيب” على نجميه بمثابة جرس إنذار للنجم الدولي الجزائري رياض محرز الذي يُعتبر المنافس الأول لساني ولستيرلينغ.

PEP: We were flat but after we were more aggressive and we changed the game. I asked them for more at half time but the first five minutes was no good, they didn't listen, but one action from @sterling7 changed the game.

— Manchester City (@ManCity) December 1, 2018