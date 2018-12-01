غوارديولا يتجاهل محرز ويمدح ساني وستيرلينغ

الرياضة
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غوارديولا يتجاهل محرز ويمدح ساني وستيرلينغ صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أثنى المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” على لاعبيه رحيم ستيرلينغ وليروى ساني بعد الفوز على بورنموث.

بثلاثية لهدف وحيد أمسية اليوم السبت في الجولة ال14 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب الإتحاد.

وقال “بيب” في الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء:”لم نكن جيدين مع بداية المرحلة الثانية لكن رحيم ستيرلينغ غير المباراة بلقطة واحدة.. ساني كان مُذهلا أيضا اليوم ضد بورنموث”.

ويُعتبر ثناء “بيب” على نجميه بمثابة جرس إنذار للنجم الدولي الجزائري رياض محرز الذي يُعتبر المنافس الأول لساني ولستيرلينغ.


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