“غوارديولا” يتراجع ويصدم “محرز”!

تراجع “بيب غوارديولا” عن الإعتماد على الدولي الجزائري “رياض محرز”، خلال مُباراة “الدرع الخيرية”، اليوم الأحد، أمام الغريم ليفربول.

وقرر الرجل الاول في “الستيزنس” سحب إسم اليساري من القائمة الرسمية للقاء، بعدما كان مُتواجدا في القائمة الأولية التي إستدعاها.

وجاء خيار “الفيلسوف” منطقيا، بإعتبار أن الجناح الطائر غير جاهز للعودة للمُنافسة الرسمية، وهو الذي يعاني من إرهاق شديد.

وفضل التقني الإسباني عدم المُغامرة بإبن سارسال في أولى مُباريات الموسم الجديد، مُفضلا إراحته الى غاية التأكد من إسترجاعه للياقته.

يُذكر بأن قائد المنتخب الوطني كان يستهدف التتويج بـ”الكوميونيتي شيلد”، بعدما كان قد حقق “الكان” رفقة الجزائر منذ أيام فقط.