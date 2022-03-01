غوارديولا يتغنى بمحرز بعد هدفه الرائع

تغنى المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز.

غوارديولا قال سهرة اليوم الثلاثاء في الندوة الصحفية:”لطالما امتلك رياض محرز هذه الجودة في الثلث الأخير”.

كما أضاف:”إنه الأفضل لدينا. لقد سجل هدفا مذهلا. فخور جدا بالمباراة التي قدمها”.

صاحب الرجل اليسرى السحرية شارك طيلة أطوار اللقاء كما وقع الهدف الأول للسيتي عند حلول الدقيقة ال60 أمام بيتر موره يونايتد.

وحسم السيتي اللقاء الذي جرى بملعب لندن رود لحساب الدور 5 من منافسة كأس الاتحاد الانجليزي ليبلغ ربع النهائي.

هذا في حين سجل جاك غريليش الهدف الثاني للسيتيزنس في الدقيقة ال67.