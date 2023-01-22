غوارديولا يتغنى بمحرز وتفاهمه مع هالاند

آشاد المدرب الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، بالنجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

حيث قال، بيب، عقب مواجهة السيتي أمام ولفرهامبتون التي جرت اليوم الأحد:”الترابط بين دي بروين وهالاند مميز، وهناك ربط جيد عبر رياض محرز أيضًا”.

قبل أن يُضيف بخصوص محرز:”يا له من لاعب، في النصف الأول من الموسم قبل المونديال كان محرز في عطلة”.

كما ختم:”لم يكن متواجدا، أما الآن لقد أدرك ذلك، وأظن أنه قد عاد لمستواه المعهود”.

ويقصد، بيب، بتصريحاته أن محرز كان بعيدا عن مستواه قبل مونديال قطر قبل أن يستفيق بعد العودة من التوقف.