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الرياضة

غوارديولا يتوج بجائزة أفضل مدرب للموسم في البريمرليغ

بقلم كريم تيغرمت
غوارديولا يتوج بجائزة أفضل مدرب للموسم في البريمرليغ
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نال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الاعتراف في انجلترا، بتتويجه أفضل مدرب لموسم 2022-2023 في البريمرليغ.

ونشرت إدارة مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، عبر “تويتر”، خبر تتويج مدربها غوارديولا بلقب أفضل مدرب في البريمرليغ.

ويأتي هذا التتويج، نظير قيادة غوارديولا، مانشستر سيتي، للتتويج بلقب البطولة لموسم 2022-2023، للمرة الثالثة على التوالي.

كما يقترب غوارديولا بخطى ثابتة، رفقة السيتي، لاحراز أغلى الألقاب، بتنشيطهم نهائي الموسم الجاري من رابطة أبطال أوروبا، في مواجهة إنتر ميلان.

رابط دائم : https://nhar.tv/LGHY4
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