غوارديولا يثير الشكوك بشأن مستقبل محرز

عاد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا للحديث عن ميركاتو السيتي ومستقبل بعض لاعبيه خلال الفترة الصيفية.

غوارديولا قال في الندوة الصحفية اليوم الجمعة:”عندما يأتي وكلاء اللاعبين إلى هنا، يمكننا مناقشة كل شيء، وبخلاف ذلك فإنهم يتدربون جيدا، منذ الموسم السابق، يعلم اللاعبون الذين يريدون المغادرة أن الباب مفتوح لأننا لا نريد لاعبين غير راضين”.

وأضاف:”بالطبع هو لاعبنا الآن. ليس فقط بيرناردو سيلفا، هناك لاعبان أو ثلاثة لاعبين يريدون الرحيل لكنهم لاعبونا بموجب عقد”.

‏تصريحات غوارديولا قد تثير الشكوك بشأن مستقبل النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

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