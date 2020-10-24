غوارديولا يجدد الثقة في محرز أمام ويست هام

جدد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الثقة في لاعبه الدولي الجزائري رياض محرز بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم بويست هام.

وكشف مانشستر سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها غوارديولا، اليوم السبت، مواجهة ويست هام.

وتواجد محرز، ضمن هذه القائمة الأساسية، في ثالث مباراة له على التوالي سيشارك فيها هذا الموسم رفقة السيتي.