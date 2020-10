غوارديولا يجدد الثقة في محرز أمام ويست هام

وكشف مانشستر سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها غوارديولا، اليوم السبت، مواجهة ويست هام.

وتواجد محرز، ضمن هذه القائمة الأساسية، في ثالث مباراة له على التوالي سيشارك فيها هذا الموسم رفقة السيتي.

How we line up in London this afternoon…👇

XI | Ederson, Walker, Dias, Garcia, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Sterling (C), Aguero.

SUBS | Steffen, Stones, Zinchenko, De Bruyne, Torres, Foden, Palmer.

📋 @HaysWorldwide

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/srDIDLzotN

— Manchester City (@ManCity) October 24, 2020