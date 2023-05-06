غوارديولا يجدد ثقته في محرز بمناسبة مواجهة ليدز يونايتد

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، رفقة ناديه مانشستر سيتي، الضيف ليدز يونايتد، لحساب البريمرليغ.

وحسب الصفحة الرسمية للسيتي عل “تويتر”، سيبدأ محرز، هذه المباراة أساسيا ضمن التشكيلة التي اختارها مدربه غوارديولا.

كما جدّد مدرب السيتي ثقته في نجمه الدولي الجزائري، بإشراكه للمرة الثانية على التوالي أساسيا، بعد مباراتهم الأخيرة أمام ويست هام.

يذكر أن المباراة التي ستجمع رياض محرز، ونادي مانشستر سيتي، بالضيف ليدز يونايتد، تدخل ضمن الجولة الـ35 من البريمرليغ.