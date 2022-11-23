غوارديولا يجدد عقده مع السيتي لمواصلة الإشراف على رفقاء محرز

جدد المدرب الاسباني بيب غوارديولا، عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ليواصل مهامه في قيادة رفقاء الدولي الجزائري رياض محرز.

وكشفت وسائل إعلام إنجليزية، عن توقيع غوارديولا على عقد جديد يربطه بمانشستر سيتي، إلى غاية عام 2025.

كما يأتي هذا عقب تجديد الدولي الجزائري رياض محرز، الصيف المنصرم عقده هو الآخر مع السيتي، إلى غاية صيف 2025.

وعليه سيواصل كل من المدرب بيب غوارديولا، ورياض محرز، مغامرتهم مع مانشستر سيتي، سعيا في حصد المزيد من الألقاب في المواسم المقبلة.