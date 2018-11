“غوارديولا” يحتاج لهذين الخاصيتين في محرز ضد “ساوثهامبتون”

في اللقاء المقرر يوم “الأحد” في الجولة ال11 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “الإتحاد”.

وقال “غوارديولا” خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة:”سيكون من الصعب الفوز على ساوثهامبتون.. يجب أن نمتاز بالحدة أمامهم وأن نتحرك بشكل جيد ونكون أذكياء”.

وسيدفع “غوارديولا” بمحرز في التشكيلة الأساسية بنسة كبيرة بماأنه يمتاز بخاصيتي الحركة الدائمة داخل أرضية الميدان والذكاء.

PEP: I am impressed with the quality Southampton have in the middle and at the front. They have huge talent and are so deep and so physical. It is so complicated to beat them. We must be sharp and move well and be clever. It will be a tough game. #mancity

