“غوارديولا” يحتاج لهذين الخاصيتين في محرز ضد “ساوثهامبتون”

لمح المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” لإمكانية مواصلة الإعتماد على النجم الدولي الجزائري رياض محرز ضد “ساوثهامبتون”.

في اللقاء المقرر يوم “الأحد” في الجولة ال11 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “الإتحاد”.

وقال “غوارديولا” خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة:”سيكون من الصعب الفوز على ساوثهامبتون.. يجب أن نمتاز بالحدة أمامهم وأن نتحرك بشكل جيد ونكون أذكياء”.

وسيدفع “غوارديولا” بمحرز في التشكيلة الأساسية بنسة كبيرة بماأنه يمتاز بخاصيتي الحركة الدائمة داخل أرضية الميدان والذكاء.