غوارديولا يحذر محرز قبل موقعة ليفربول !

حذّر مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لاعبيه من مغبة التعثر أمام المتصدر ليفربول في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح غوارديولا في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء قائلا:”أشعر أننا أمام فرصة كبيرة لتقليص الفارق هذه فرصتنا للقتال من أجل اللقب”.

وشدد التقني الإسباني على ضرورة تحسن الجانب الدفاعي، مشيرا إلى أن الخسارة أمام “الريدز”ستعني عمليا فقدان لقب الموسم الماضي.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية رشحت الجزائري محرز للمشاركة أساسيا في لقاء ليفربول، الذي سيكون حربا تكتيكية بين بيب وكلوب.