غوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن مستقبله على رأس العارضة الفنية للفريق اليوم الجمعة.

وقال بيب غوارديولا خلال الندوة الصحفية التي عقدها قبل مباراة أستون فيلا. “لن أتحرك من هذا المقعد، يمكنني أن أؤكد لكم ، أكثر من أي وقت مضى”.

كما نقلت الصفحة الرسمية لمانشستر سيتي بالعربي على “تويتر”. تصريحات المدرب “الفيلسوف”خلال الندوة الصحفية و علاقته الطيبة مع اللاعبين.

ولم يحدّد المدرب الاسباني قائمته التي سيعتمد عليها خلال مواجهة استزون فيلا غدا، كما لم ينطرّق إلى إمكانية تواجد الدولي الجزائري رياض محرز فيها.

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