غوارديولا يحسم مصير محرز من كتالونيا

حسم بيب غوارديولا، مدرب مانشسر سيتي مصير الدولي الجزائري، رياض محرز، وذلك خلال أول خرجة إعلامية له منذ نهاية الموسم الماضية، وتصريحاته لقناة “كتالونيا تيفي” في الساعات القليلة الماضية.

وألمح الفيلسوف، لإستمرار الجناح الطائر في تشكيلته مثله مثل رحيم ستيرلينغ وغابريال خيسوس، اللذين كانا مُرشحين لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن الأمور تطورت بشكل غير مُتوقع في الفترة الأخيرة.

وصرّح الرجل الأول في “السكاي بلوز” قائلا :”لحد الساعة لا يمكنني تأكيد أو نفي قيامنا بصفقات على مُستوى الهجوم، ولكن وفي الفترة الحالية الخيار الأقرب هو عدم القيام بأي تحويلات”.

وجاءت هذه الخرجة من التقني الإسباني، بعد الصعوبات التي وجدتها إدارته في حسم الأمور مع كل من هاري كاين وجاك غيرليش المُتألقين خلال اليورو 2020.