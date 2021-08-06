غوارديولا يحسم موقفه بخصوص التعاقد مع ميسي في مانشستر سيتي

حسم المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا بخصوص التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد نهاية عقده مع فريق برشلونة.

وقال غوارديولا فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة ليستر سيتى غدا في الدرع الخيرية “لقد أنفقنا 40 مليون جنيه استرليني على التعاقد مع جاك غريليش. سعره 100 مليون جنيه إسترليني حصلنا على 60 مليون منها (من بيع بعض اللاعبين). سيرتدي الرقم 10. لقد اقتنعنا بغريليش وكنا مقتنعين بأن ليو ميسي سيبقى في برشلونة. الآن ليو ليس في تفكيرنا”.

أضاف غوارديولا “بالنسبة لميسي كانت مفاجأة للجميع بمن فيهم أنا. كان الرئيس واضحا في سبب ذلك. لم أتحدث مع ليو أو الرئيس لذا لا أعرف ما حدث. ولكن عندما يكون لديك الكثير من الخسائر المالية، فهذا هو القرار”.