غوارديولا يخرج عن صمته :”محرز خارق للعادة ولكن..”

خرج بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن صمته بخصوص وضعية الدولي الجزائري، رياض محرز، خلال الموسم الجاري.

وتحدث التقني الإسباني لقناة “بي إن سبورتس” قائلا :”رياض يريد اللعب بشكل أكبر، ولكن بقية زملائه في نفس الوضع”.

وواصل :”هناك العديد من اللاعبين في الفريق، يريدون المُشاركة لدقائق أكبر، ورياض يعي الأهمية الكبيرة التي نوليها له”.

وختم :”أنا مُقتنع بأن المؤهلات الفنية لمحرز خارقة للعادة، وهو يعلم بأنه يقوم بدوره في النادي، وبأنه عنصر مميز بيننا”.

وتأتي خرجة الفيلسوف، لتنهي الجدل المثار بخصوص العلاقة بينه وبين صاحب القدم اليُسرى السحرية، في الآونة الأخيرة.

وكان قائد الخضر، قد أبدى غضبه من مُدربه، عندما إستبدله بشكل مُبكر، خلال المُباراة الماضية.