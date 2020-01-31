غوارديولا يخرج عن صمته ويوجه رسالة مشفرة لمحرز!

خرج المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن صمته بخصوص الإنتقادات التي يتعرض لها عقب تهميشه لاعب الجزائري رياض محرز.

ونشّط المدرب الإسباني ندوة صحفية أمسية اليوم الجمعة تطرق من خلالها للمباراة المقبلة التي يواجه فيها السيتي فريق توتنهام.

وأكد غوارديولا أنه يتعرض للوم في حال إرتكابه أي خطأ على مستوى التشكيلة الأساسية، في حين دعى اللاعبين الآخرين إلى مضاعفة العمل من أجل إقناعه لإشراكهم في التشكيلة الأساسية.

وقال غوارديولا: “منذ اليوم الأول أعرف أنه إذا كانت لدي فكرة أو تشكيل خاطئ فسأتعرض للوم، وإذا استخدمت لاعبا لسبب ما، فيتعين علي اللاعب الآخر إقناعي بنفسه.”