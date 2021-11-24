غوارديولا يدفع بمحرز أساسيا أمام البياسجي
بقلم حواز عبد النور
كشف المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقرر التقني الكاتلوني الدفع بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا في موقعة ملعب “الإتحاد”.
ويواجه السيتي ضيفه باريس سان جيرمان لحساب الجولة ال5 من دور مجموعات منافسة دوري أبطال أوروبا.
وسيكون الساحر الجزائري أمام فرصة كبيرة لاقناع “بيب” وتثبيت مكانه في التشكيلة الأساسية للسيتيزن.
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