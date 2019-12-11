غوارديولا يدفع بمحرز أساسيا أمام دينامو زغرب

سيشارك الدولي الجزائري رياض محرز، أساسيا في مباراة اليوم الأربعاء، التي ستجمع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، بنادي دينامو زغرب، لحساب رابطة الأبطال.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب غوارديولا، والتي ضمت اسم رياض محرز.

يذكر أن هذه المباراة، تدخل ضمن الجولة الأخيرة، من دور المجموعات لرابطة أبطال أوروبا، والتي ضمن فيها مانشستر سيتي، التأهل للدور المقبل بعد تصدرهم المجموعتهم.