غوارديولا يدفع بمحرز أساسيا أمام ليستر سيتي

سيُشارك النجم الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية لفريقه مانشستر سيتي التي ستواجه سهرة اليوم الثلاثاء ليستر سيتي.
لحساب الدور الربع النهائي لمنافسة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في اللقاء المُقرر على ملعب “الكينغ باوور”.
It's that time!
Your @HaysWorldwide quarter-final Carabao Cup team…
CITY XI | Muric, Walker, Stones, Aguero (C), De Bruyne, Mahrez, Otamendi, Zinchenko, Foden, Garcia, Diaz
SUBS | Ederson, Sterling, Gundogan, Delph, Jesus, Sandler, Nmecha#lcfcvcity pic.twitter.com/8K2HCTqCx6
— Manchester City (@ManCity) December 18, 2018
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