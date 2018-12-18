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غوارديولا يدفع بمحرز أساسيا أمام ليستر سيتي

الرياضة
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غوارديولا يدفع بمحرز أساسيا أمام ليستر سيتي محرز
بقلم عبد النور حواز

سيُشارك النجم الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية لفريقه مانشستر سيتي التي ستواجه سهرة اليوم الثلاثاء ليستر سيتي.

لحساب الدور الربع النهائي لمنافسة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في اللقاء المُقرر على ملعب “الكينغ باوور”.


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