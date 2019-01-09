غوارديولا يدفع بمحرز أساسيا ضد “بيرتون”

جدد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” الثقة في النجم الدولي الجزائري رياض محرز.
بمناسبة مواجهة الدور النصف النهائي من منافسة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية المقررة سهرة اليوم الأربعاء بملعب “الإتحاد” ضد “بيرتون ألبيون”.
How we line-up in the @Carabao_Cup tonight!
City XI | Muric, Walker, Otamendi, Garcia, Zinchenko, Gundogan, Silva (C), Sane, De Bruyne, Mahrez, Jesus
Subs | Ederson, Danilo, Stones, Sterling, Delph, Bernardo, Foden
Presented by @HAYSWorldwide
🔵 #cityvbafc ⚽️ #mancity pic.twitter.com/G9QvF6jkq5
— Manchester City (@ManCity) January 9, 2019
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