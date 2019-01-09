غوارديولا يدفع بمحرز أساسيا ضد “بيرتون”

جدد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” الثقة في النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

بمناسبة مواجهة الدور النصف النهائي من منافسة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية المقررة سهرة اليوم الأربعاء بملعب “الإتحاد” ضد “بيرتون ألبيون”.