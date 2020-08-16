غوارديولا يرفض الإنتقادات ويُبرر فشله بطريقة غريبة

رفض بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الإنتقادات المُوجهة له، بسبب الخيارات التكتيكية الغريبة التي قام بها خلال مواجهة ليون.

وبرّر التقني الإسباني هزيمة أشباله بطريقة غريبة، رافضا الإعتراف بأن الفرنسيين كانوا الأفضل فوق أرضية ملعب “ألفالادي”.

وقال :”لقد فزنا في جميع جداول الإحصائيات، وهو ما يعني بأننا كنا الأحق بالفوز والتأهل للمربع الذهبي”.

ليرمي الكرة فيما بعد الى لاعبيه مُحملهم ضمنيا مسؤولية الإقصاء :”الجانب التكتيكي ليس الأمر المهم في هذه المُنافسة”.

وختم :”ما نعيشه بعد الخسارة صعب جدا، ولكن هذه هي الحياة، ويوما ما سنتمكن من تجاوز عقبة الدور ربع نهائي”.