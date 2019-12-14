“غوارديولا” يرفض رحيل “محرز” في الميركاتو الشتوي !

الرياضة
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“غوارديولا” يرفض رحيل “محرز” في الميركاتو الشتوي !
بقلم أمير بهلول

أكد “بيب غوارديولا” أنه لن يفرط في أي لاعب في الميركاتو الشتوي المقبل، وأنه باق في صفوف “مانشستر سيتي” الموسم المقبل.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “غير صحيح ما قيل عن وجود شرط جزائي في عقدي، أنا باق على رأس العارضة الفنية للفريق”.

وأضاف: “اللاعبون الذين بدأوا الموسم سينهون الموسم، لا أفكر في تدعيم الفريق أو التخلي عن بعض اللاعبين”.

يذكر أن “محرز” يعاني من التهميش مع “الفيلسوف” الذي في كل مرة يقدم  فيها “محرز” أداء خرافي يجد نفسه حبيس دكة البدلاء في المباراة المقبلة.

هذا وسيواجه “مانشستر سيتي” غدا الأحد نادي “أرسنال” على ملعب “الإمارات” في مباراة مثيرة.


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